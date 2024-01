Pastora lança livro sobre como lidar com a dor da perda de quem amamos

Nesta sexta-feira (26), a agente de trânsito e pastora, Jocelene Lopes Borges, participou do programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, para falar sobre o lançamento de seu livro.

O tema é “Você não vai morrer de dor”. A obra aborda o tema do luto e de como lidar com a dor da perda de um ente querido.

O livro apresenta os testemunhos de 27 mulheres que compartilham suas experiências de superação e coragem. Jocelene revelou que foi convidada aleatoriamente pela editora para ser coautora, já que ela e as outras mulheres não se conheciam previamente.

Enfrentando os desafios da vida, Jocelene destacou que muitas pessoas se sentem tentadas a desistir e perdem a fé. No entanto, ela e as outras mulheres decidiram persistir e enfrentar os obstáculos com determinação, cada uma com uma história de superação diferente.

A história de Jocelene aborda sua jornada ao enfrentar o luto pela perda de duas pessoas importantes em sua vida. Há quatro anos, Jocelene enfrentou a perda do marido, um momento que a deixou desesperada. Em busca de apoio, ela recorreu à igreja e à terapia. Após se reerguer, Jocelene se casou novamente, mas enfrentou outra perda com o nascimento de sua filha, que nasceu com síndrome de Patau e faleceu aos 87 dias de vida.

