Paulo Veron contesta convenção do PL e busca anulação para manter candidatura a prefeito

A convenção do Partido Liberal (PL) em Três Lagoas, realizada no último sábado (27), tem gerado intensas polêmicas. O médico e vereador Paulo Veron, principal nome do partido na disputa pela candidatura a prefeito, afirmou que o evento foi marcado por irregularidades que comprometeram a legitimidade do processo.

Veron alega que o diretório municipal do PL não respeitou o estatuto nacional do partido, e, por isso, vai solicitar o cancelamento da convenção. Como vereador, ele afirma ter o direito de participar da convenção, mas foi inicialmente impedido de entrar na sede do diretório, conseguindo acesso somente após uma confusão.

"Eu conversei com o Márcio [presidente] sobre a divergência em ter ou não candidato. Falei que participaria, já que iríamos decidir sobre coligação. Se a convenção decidisse pela coligação, eu manteria minha candidatura a vereador. Caso contrário, manteria minha candidatura a prefeito. Mas os portões estavam fechados e não queriam me deixar entrar", explicou Veron.

Segundo o vereador, a maioria dos integrantes do PL em Três Lagoas queria uma candidatura própria a prefeito, mas o diretório municipal acatou a decisão da executiva estadual de apoiar a candidatura majoritária do PSDB, representada por Cassiano Maia. Veron afirmou ter o apoio do presidente do diretório nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e do ex-presidente Jair Bolsonaro, que disseram que a decisão sobre candidaturas nas cidades deveria ser dos diretórios municipais.

Os representantes do diretório em Três Lagoas alegam que apenas cumpriram a decisão da executiva estadual de não lançar candidato a prefeito e apoiar a candidatura majoritária do PSDB. Veron, por sua vez, argumenta que o partido em Três Lagoas não pode acatar uma imposição da executiva estadual, pois a maioria dos filiados na cidade é contra a coligação com o PSDB.

Veron confirmou que não será candidato a vereador e não buscará a reeleição ao Legislativo, pois acredita ter cumprido sua missão na Câmara Municipal. "Vamos continuar nossa luta e reivindicação pela pré-candidatura a prefeito", ressaltou.

Mesmo com o diretório já tendo registrado a ata da convenção e a chapa de candidatos a vereador, Veron diz que existem alternativas e os partidos têm até o dia 5 para realizar novas convenções, com registro das chapas até o dia 20 para registrar as candidaturas.

"A nível estadual, nosso acesso está fechado, mas estamos trabalhando a nível nacional para mostrar que Três Lagoas está descontente com a decisão do diretório municipal. Não desistimos do PL; continuamos com o PL autêntico de Três Lagoas. Continuamos lutando pela nossa candidatura e jamais subiremos no mesmo palanque de determinadas lideranças políticas de Três Lagoas", acrescentou Veron.