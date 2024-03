Piracema encerra nesta quarta-feira em Mato Grosso do Sul

A piracema, período em que a pesca fica proibida para preservação das espécies durante o ciclo reprodutivo, termina nesta quarta-feira (28). A partir da meia-noite, desta quinta-feira (29), a pesca fica liberada nos rios de Mato Grosso do Sul. Os barcos, atualmente aportados, voltarão às atividades com o fim do período de defeso.

A fiscalização é conduzida pela 3ª Companhia de Polícia Militar Ambiental, responsável por monitorar 300km de rio, incluindo o rio Paraná, rio Sucuriú e rio Verde.

O comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar Ambiental, capitão Gabriel Rocha, ressalta que, embora a fiscalização durante a piracema permaneça ativa, o balanço até o momento é positivo. Durante esse período, foram registradas 14 infrações por pesca irregular e um estabelecimento por venda de pescado sem autorização, sendo a maioria das infrações em Três Lagoas.

De acordo com o comandante, um homem foi autuado em flagrante utilizando a rede para pescar, no rio Sucuriú. Essa prática é proibida e sujeita a punições. Apesar das campanhas de informação e publicidade, alguns pescadores ainda insistem em utilizar esse método.

