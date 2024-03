PMA registra 11 infrações em Três Lagoas

A Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul (PMA) registrou 14 infrações no período de defeso da Piracema, que encerrou, na quarta-feira (28), nos 300km, nos rios Paraná, Sucuriú e rio Verde, em Três Lagoas.

De acordo com balanço da PMA, um homem foi autuado em flagrante utilizando rede de pesca, no rio Sucuriú e um estabelecimento foi autuado por venda de pescado sem autorização.

Entre as 14 infrações durante a Piracema, 11 foram em Três Lagoas e três em Água Clara. No período de defeso, a pesca é proibida e sujeita a punições. Apesar das campanhas de orientação, alguns pescadores ainda insistem em pescar nesse período.

A Piracema é o período quando cardumes sobem os rios em direção às cabeceiras onde ocorre a desova e a reprodução dos peixes. Esse percurso é longo e cheio de contratempos, como cachoeiras, corredeiras, o que faz com que os peixes protagonizem cenas incríveis.

Fim da Piracema

A Piracema encerrou no dia 28 de fevereiro e a pesca esportiva e profissional está liberada nos rios em Mato Grosso do Sul. Os barcos, atualmente aportados, e pescadores amadores e profissionais, voltarão às atividades com o período de defeso.