Polícia Civil apreendeu R$114 mil com suspeito de violência doméstica

A Polícia Civil apreendeu R$114 mil em moeda corrente durante cumprimento de busca e apreensão nesta segunda-feira (4) na cidade de Água Clara.



Segundo a nota da Polícia Civil, investigadores daquela cidade investigavam um homem pelo crime de violência doméstica, quando foram informados pela justiça sobre uma ordem de busca e apreensão na residência do suspeito.



Durante o cumprimento da busca e apreensão, foram encontradas diversas notas de reais que após contadas, totalizaram R$114 mil. Questionado sobre o valor, o suspeito teria ficado quieto e o pai dele assumido ser dono do dinheiro.

Para os policiais o pai do suspeito disse ter arrecadado o dinheiro com um leilão, mas não conseguiu esclarecer que leilão seria esse. Junto com o dinheiro havia várias joias promissoras e a Polícia Civil acredita que o suspeito agiria como agiota na cidade, o que é crime e um inquérito foi aberto para investigar o caso. Após prestar depoimento pai e filho foram liberados e dinheiro apreendido, para que seja comprovado a licitude.