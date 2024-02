Polícia Civil identifica e prende suspeito de onda de furtos no Centro de Três Lagoas

A Polícia Civil, por meio das investigações conduzidas pela 3ª e 1ª Delegacias, identificou e prendeu um homem, de 19 anos, apontado como o principal responsável por uma série de arrombamentos e furtos, em lojas da área Central de Três Lagoas.

Segundo comunicado à imprensa, os delegados encarregados da investigação relataram que, após tomarem conhecimento dos inúmeros furtos na região, por meio da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), foi aberto um inquérito para investigar os crimes. Rapidamente, os investigadores conseguiram identificar o suspeito, que foi localizado e preso no sábado (24).

Durante o depoimento, o suspeito teria admitido ter cometido cinco dos furtos mencionados, sendo que ele foi capturado pelas câmeras de segurança interna das lojas. Ele também está sendo investigado por outros furtos, e a polícia solicita que as vítimas compareçam à delegacia para identificá-lo, já que ele permanece sob custódia.

Com a prisão do suspeito, a Polícia Civil espera que haja uma redução nos casos de arrombamentos e furtos a lojas da área Central de Três Lagoas. O suspeito confessou ter cometido os crimes com o objetivo de comprar drogas com os objetos furtados.