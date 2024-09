Preso passa mal em banho de sol e morre na Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas

Um preso, que cumpre pena na Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas, morreu na tarde de terça-feira (3), após passal mal e sofrer mal súbito. O detento, de 51 anos, seria pastor evangélico e estava realizando uma pregação cristã, durante o banho de sol do pavilhão.

De acordo com o boletim de ocorrência, o reeducando caiu no chão desmaiado e uma equipe do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada na penitenciária. Os paramédicos confirmaram a ausência de batimentos cardíacos e de atividades neurológicas, declarando a morte do preso.

Continue Lendo...

O local do ocorrido na unidade prisional foi isolado. A Polícia Civil e a Polícia Científica vão apurar o fato. O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia Civil.

Confira os detalhes da ocorrência: