PRF apreende 536 kg de maconha em carreta conduzida por homem com CNH falsa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a apreensão de mais de meia tonelada de maconha, em uma carreta, na noite desta segunda-feira (17), na rodovia BR-262, no km 141, na cidade de Água Clara (MS).

A apreensão ocorreu durante uma fiscalização de rotina, aos usuários que trafegavam pela rodovia federal. Uma carreta, da marca Mercedes-Benz, foi abordada para averiguação e ao checarem a documentação do motorista, os agentes descobriram que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) seria falsificada e que o documento original de habilitação do motorista, teria sido suspensa.

Continue Lendo...

Os policiais rodoviários federais encontraram também alguns compartimentos, onde havia diversos tabletes de maconha. O entorpecente foi apreendido e pesado, totalizando 536 kg de maconha. Questionado sobre o entorpecente, o suspeito teria alegado que a carga foi pega em Dourados, região sul do estado de Mato Grosso do Sul, e seria levada para Cassilândia, nordeste do estado. O suspeito recebeu voz de prisão por tráfico de drogas, uso de documentação falsa e dirigir sem a devida autorização legal. Ele foi levado para a delegacia da Polícia Civil de Água Clara.