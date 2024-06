Quarta-feira será de sol e tempo firme em Três Lagoas

A quarta-feira (19), será de sol com aumento de nuvens no período da tarde, mas não tem previsão de chuva para Três Lagoas.

O boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade.

Chuva mesmo apenas nas regiões Sudoeste, Sudeste e Sul de Mato Grosso do Sul.

"Esta condição ocorre devido a disponibilidade de calor e umidade, aliado a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai", explica o órgão. Ainda, os ventos atuam do quadrante Norte com valores entre 40-60km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de ventos acima de 60km/h.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 18°C, e a máxima pode chegar aos 32°C.