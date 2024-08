Queimadas em Três Lagoas atingem caminhão pipa, casas e animais

Em apenas um dia, diversos focos de incêndio de grandes proporções foram registrados, em Três lagoas, tanto em terrenos urbanos como de vegetação. Nesta sexta-feira (23), queimadas atingiram a Primeira Lagoa, Segunda Lagoa e várias fazendas nas regiões. Um caminhão pipa que auxiliava no combate às chamas foi atingido e destruído. O fogo consumiu algumas casas e matou animais, na área rural.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes foram distribuídas pela cidade e houve ajuda de moradores, brigadistas e da Defesa Civil. No entanto, o vento seco e forte fez com que as chamas se alastrassem rapidamente pela vegetação deixando a cidade coberta por fumaça. Por sorte, ninguém ficou ferido.

Além de prejudicar o meio ambiente e causar problemas respiratórios, a fumaça coloca em riscos imóveis. Com o tempo seco o mato rapidamente seca e fica mais propício às queimadas. Sem contar o lixo inflamável que é descartado de forma irregular nesses locais pelos próprios moradores.

São pelo menos entre cinco e seis atendimentos por dia de combate ao fogo, no mês de agosto, em terrenos baldios e de áreas de pastagens. A previsão é de que a quantidade de queimadas urbanas deverá ser ainda maior no mês de setembro por conta da falta de chuva e do período de tempo seco ser mais intenso.