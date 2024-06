Retomada da UFN 3 faz parte dos investimentos da Petrobras

A nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard, reforçou o interesse da estatal de retornar ao setor de fertilizantes e petroquímica, como uma estratégia de monetização do gás natural comercializado pela companhia. A retomada da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN3), em Três Lagoas, faz parte do plano de investimento da estatal.

Magda assumiu a presidência da Petrobras com o desafio de administrar pressões políticas por um protagonismo maior da estatal na busca por soluções para aumentar a oferta de gás a preços competitivos para a indústria, incluindo os fertilizantes, e a própria retomada dos investimentos nas fábricas de fertilizantes. Destravar as unidades de fertilizantes é uma encomenda do governo do presidente Lula.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Três Lagoas, José Aparecido de Moraes, a Petrobras solicitou a atualização da legislação referente a doação da área e dos incentivos fiscais. Esses documentos, conforme o secretário, são essenciais para a retomada das obras.

A área foi doada a Petrobras em 2010. Pelo projeto de doação, se a empresa não construísse a fábrica dentro do prazo, o terreno voltaria para o município. Em 2018, a prefeitura prorrogou o prazo para a conclusão da obra e, agora, para a retomada da fábrica terá que prorrogar novamente. O entrave para a renovação neste ano se deve a 2024 ser um ano eleitoral, que não permite doação de área nesse período, mas a prefeitura entende que não se trata de nova doação, e sim renovação.

