Semana começa com calorão e não tem previsão de chuva para Três Lagoas

A semana começa com altas temperaturas e não tem previsão de chuva para Três Lagoas. A segunda-feira (4), será de sol com aumento de nuvens ao longo do dia, mas não deve chover.

De acordo com o boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), em boa parte de Mato Grosso do Sul podem ocorrer pancadas de chuva devido a combinação de calor e umidade aliada a aproximação de uma frente fria oceânica. Mas a previsão para região Leste é de tempo estável.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima foi de 24°C, e a máxima pode chegar aos 38°C.