Semana Municipal de Trânsito inicia nesta segunda-feira em Três Lagoas; confira a programação

Nesta segunda-feira (15), Edgard Wegner, diretor do Departamento Municipal de Trânsito (Deptran) de Três Lagoas, participou do programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, para falar sobre as ações da ‘Semana Municipal de Trânsito’.

A 18ª Semana Municipal de Trânsito, em Três Lagoas, inicia hoje e segue até o dia 19 de abril. A ação é promovida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), por meio do Deptran.

Neste ano, o tema segue o calendário temático do Conselho Nacional de Trânsito (Contran): “A paz no trânsito começa por você”. A abertura da 18ª edição será nesta segunda, na área Central, na Praça Senador Ramez Tebet, a partir das 8h30.

O Deptran ressalta que, além da Semana Municipal de Trânsito, durante todo o ano, são realizadas campanhas educativas de trânsito no município, visando diminuir os sinistros de trânsito e fornecer informações de qualidade à população.

Cronograma Semana Municipal de Trânsito

Dia 15 (segunda-feira)

8h30 – Orientação para ciclistas

Local: Praça “Senador Ramez Tebet”,

Dia 16 (terça-feira)

8h – Participação sessão na Câmara dos Vereadores

10h – Live informativa – através do instagram @deptrantl

Dia 17 (quarta-feira)

7h30 – Passeio ciclístico com alunos da Escola Estadual Bom Jesus

Dia 18 (quinta-feira)

8h30 – Blitz educativa, parceria Patrulha Mirim e Centro POP

12h30 – Orientação aos pais e responsáveis Escola Municipal Irmã Scheilla

18h30 – Palestra para alunos do Teatro Municipal

Dia 19 (sexta-feira)

7h às 10h – Trânsito Itinerante e Palestra – Centro de Convivência “Tia Nega”

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas

