Senai oferece mais de 2,8 mil vagas em cursos técnicos e chances de boa remuneração e estabilidade

Quem quer iniciar no mercado de trabalho ou se aperfeiçoar pode começar a construir esse sonho agora se matriculando nas mais de 2,8 mil vagas ofertadas para cursos técnicos, no segundo semestre de 2024. As inscrições podem ser feitas pelo link www.meufuturoagora.com.br.

São mais de 20 cursos presenciais e semipresenciais em dez municípios de Mato Grosso do Sul. Um diploma do Senai representa a oportunidade de boa remuneração, já que os salários para nível técnico podem variar de R$ 4,3 mil a R$ 12,4 mil no Estado. Além disso, pesquisa de egressos, aponta que oito em cada dez alunos formados pela instituição ingressam em empregos formais.

Continue Lendo...

O diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo, ressalta a relevância da formação técnica especializada. "No Senai, não apenas preparamos profissionais, nós abrimos portas para as melhores oportunidades nas indústrias do Brasil. Com uma ampla variedade de cursos, nossa formação se estabelece como um caminho sólido para os postos de trabalho mais conectados. Cada curso é cuidadosamente elaborado para atender às demandas do mercado, refletindo a excelência do nosso nome. Ao escolher o Senai, você se mantém atualizado e adquire as habilidades necessárias para brilhar em um setor em constante evolução, assegurando um retorno significativo para sua carreira."

A gerente de Educação do Senai, Dani Gil, destaca o caráter transformador do ensino técnico do Senai. “Temos condições de estar presente, seja por unidades fixas ou móveis, em todo Mato Grosso do Sul, facilitando o acesso à qualificação profissional e ampliando as possibilidades de uma vida melhor para as pessoas”.

Matrículas

A educação profissional técnica de nível médio é destinada a alunos matriculados ou egressos do Ensino Médio, que devem comprovar a escolaridade ou vínculo com instituição de ensino, e as matrículas podem ser feitas pelo link meufuturoagora.com.br ou nas secretarias das unidades operacionais do Senai. Já o início das aulas está previsto para agosto.

Os documentos necessários na hora da matrícula são: carteira de identidade ou CNH (original e cópia), CPF ou declaração da Receita Federal (original e cópia), histórico escolar do Ensino Médio ou documento comprovando que o interessado está cursando a etapa de ensino tida como requisito (original e cópia) e comprovante de residência atualizado.

Somente terá a matrícula confirmada o candidato que tiver concluído ou comprovar estar regularmente matriculado no Ensino Médio e realizar o pagamento da primeira parcela do curso no período de três dias úteis posterior a data de matrícula. O pagamento da mensalidade poderá ser efetuado no setor financeiro das unidades operacionais do Senai por meio de pix, cartão de crédito ou débito ou em instituição bancária por meio de boleto bancário.

Serviço – Mais informações pelo telefone 0800 7070 745 ou pelo WhatsApp (67) 99263-9000