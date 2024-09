Tradicional desfile cívico-militar deverá reunir cinco mil pessoas

O tradicional desfile cívico-militar, que celebra os 202 anos da Independência do Brasil, deverá reunir mais de cinco mil pessoas, neste sábado (7), na área central de Três Lagoas. Essa é a expectativa da Diretoria de Cultura e o público poderá acompanhar o ato cívico, na Esplanada da NOB.

Neste dia, várias comemorações cívicas e militares são realizadas no país para relembrar a história e as conquistas que assinalam o desenvolvimento do país. Há grande simbolismo. A data reafirma o momento em que o Brasil iniciou a sua trajetória como uma nação independente.

A solenidade de 7 de Setembro irá iniciar com o hasteamento da bandeira, às 7h30, na praça Senador Ramez Tebet. Em seguida, a partir das 8h, começa o desfile cívico, conforme a programação. Ao todo, 18 instituições entre escolas públicas, privadas e entidades vão participar da solenidade, neste sábado.

A 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea de Três Lagoas irá abrir o desfile, com a apresentação de tropas e veículos militares. Desfilam também participantes do Programa Forças no Esporte (Profesp), efetivo do 2º Batalhão de Polícia Militar, a equipe da Patrulha Mirim, efetivo do 5º Grupamento de Bombeiros Militar, participantes do projeto Bombeiros do Amanhã, efetivo da Polícia Militar Ambiental, projeto Patrulha Florestinha, Banda Musical XV de Junho, servidores da Delegacia Regional de Polícia Civil, equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), servidores da Defesa Civil, voluntários e famílias da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), membros da Igreja Evangélica Assembléia de Deus (Ministério no Ipiranga), Banda de Música Jomap, integrantes do Fusqueiros AircoledGroup de Três Lagoas, Clube de Carros Antigos de Três Lagoas e a Banda Musical Cristo Redentor.