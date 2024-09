Treinão em Três Lagoas aquece público para a 2ª Corrida dos Poderes

Três Lagoas será sede, neste domingo (29), de mais um treinão preparatório para a segunda edição da Corrida dos Poderes. Promovido pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de Mato Grosso do Sul, o evento é voltado aos servidores públicos estaduais, mas está aberto a todos os interessados. As inscrições para o treino são gratuitas e podem ser realizadas online.

A largada da atividade está prevista para as 7h, no Ginásio Poliesportivo Eduardo Milanez, marcando mais uma etapa da preparação para a Corrida dos Poderes. A prova será realizada no dia 26 de outubro, no Parque dos Poderes, em Campo Grande, em comemoração ao Dia do Servidor Público, celebrado no dia 28 do mesmo mês.

Continue Lendo...

Ao todo, 334 pessoas já garantiram participação no treinão de Três Lagoas, e a expectativa é de alcançar até 400 inscritos para a atividade, que promete movimentar o domingo na cidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, enfatiza a importância do treinão como preparação para o evento principal. "O treinão é uma oportunidade para os participantes começarem a se aquecer e entrarem no clima da Corrida dos Poderes. Além de preparar fisicamente, ele cria uma expectativa positiva para o grande dia, reunindo pessoas em um ambiente saudável e de interação, o que é fundamental para fortalecer o espírito de união e superação entre os servidores e a comunidade".

A 2ª Corrida dos Poderes já conta com mais de 3,5 mil inscritos, incluindo servidores, familiares e a comunidade em geral. O evento principal terá modalidades de caminhada (3 km), corrida (5 km e 10 km), além de provas infantis. Todas as vagas foram preenchidas até o prazo final de inscrições, em 16 de setembro.

*Com informações do Governo de MS