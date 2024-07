Três Lagoas, amanheceu sob um forte nevoeiro, mas no decorrer do dia a previsão indica elevação nas temperaturas e tempo estável.

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica tempo estável, com sol e poucas nuvens nesta terça-feira (2). Além disso, o tempo permanece seco devido a atuação de uma massa de ar fria e seca, impulsionada por um sistema de alta pressão.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 14°C, e a máxima não passa dos 29°C.