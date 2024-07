Três Lagoas é destaque em cerimônia de premiação do Programa "MS Alfabetiza"

Na segunda-feira (1º), o centro de convenções arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, foi palco da cerimônia de premiação das escolas da rede pública classificadas no programa “MS Alfabetiza – Todos pela Alfabetização da Criança”. O objetivo principal é fortalecer a aprendizagem e melhorar os indicadores educacionais dos estudantes das redes públicas de ensino do estado.

Durante a cerimônia, 30 escolas foram premiadas por obterem os melhores resultados de alfabetização, conforme aferidos pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica de Mato Grosso do Sul (Saems) e mensurados pelo Índice de Desenvolvimento da Aprendizagem de Mato Grosso do Sul (Idams). Cada uma das 30 escolas classificadas como “Escola Destaque” recebeu R$ 80 mil, além de uma placa e um troféu nominal com suas respectivas classificações.

Três Lagoas foi destaque na premiação por obter o maior número de “Escolas Destaque”, com um total de 07 (sete) escolas municipais premiadas, são elas:

3º Escola Municipal Senador Filinto Muller

4º Em Escola Municipal de Educação no Campo Arapuá

6º Escola Municipal Julio Fernandes Colino

17º Escola Municipal Irmã Scheilla

24º Escola Municipal Profª Marlene Noronha Gonçalves

27º Escola Municipal Professora Maria Eulalia Vieira

28º Escola Municipal de Educação no Campo – Antonio Camargo Garcia

Adicionalmente, as unidades com os menores índices, denominadas “Escolas Apoiadas”, receberam R$ 40 mil cada. No total, foram distribuídos R$ 3,6 milhões em premiações.

A iniciativa da doação em dinheiro é reforçar o compromisso do governo do Mato Grosso do Sul com a educação, promovendo a valorização das escolas que se destacam e oferecendo suporte às que mais necessitam, garantindo assim uma educação de qualidade para todos os alunos da rede pública.

O programa foi instituído pela Lei n. 5724, em 23 de setembro de 2021. O “MS Alfabetiza” foi criado pelo governo de Mato Grosso do Sul por meio da Secretaria de Estado de Educação (SED). Vinculado à Coordenadoria de Educação Infantil e Ensino Fundamental (Ceief) da Superintendência de Políticas Educacionais (Suped/SED).

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas