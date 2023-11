Três Lagoas recebe festival gospel Mix das Águas nesta quinta-feira

A cidade de Três Lagoas se prepara para receber o evento Mix das Águas, uma iniciativa que promete unir diferentes vertentes da música gospel e católica em um momento único de celebração e fé. Organizado pela Prefeitura de Três Lagoas, em parceria com a CPL/TL e a igreja católica local, além de apoio do Governo de MS, o evento acontecerá na Esplanada NOB nos dias 23, 24 e 25 de novembro e posteriormente, nos dias 29, 30 de novembro e 1 e 2 de dezembro.

Os dois primeiros artistas confirmados para abrilhantar o Mix das Águas são Eli Soares e DJ PV. Eli Soares, renomado cantor gospel, está agendado para se apresentar no dia 23 de novembro, enquanto DJ PV, reconhecido no cenário da música eletrônica gospel, animará o público no dia 25 de novembro.

Eli Soares é conhecido por suas interpretações marcantes e mensagens inspiradoras em suas músicas, tornando seus shows experiências emocionantes para os fãs. Já DJ PV, referência na música eletrônica gospel, traz uma proposta inovadora, mesclando batidas envolventes com mensagens espirituais.

No dia 2 de dezembro, está confirmado o show da renomada Banda Anjos de Resgate, que toca música católica contemporânea e tem 23 anos de palco, sendo que, atualmente, é formada por Marcelo Duarte, e pelos irmãos Diego e Demian Tiguez.

O Mix das Águas representa uma oportunidade para a comunidade de Três Lagoas celebrar a diversidade de expressões religiosas através da música. O evento visa proporcionar momentos de reflexão, louvor e adoração, unindo diferentes públicos em um ambiente de confraternização.

Além da presença de Eli Soares, DJ PV e Banda Anjos de Resgate, o Mix das Águas contará com a participação de talentos locais e outros artistas nacionais, proporcionando uma experiência completa para os participantes.

A Prefeitura de Três Lagoas e as igrejas envolvidas convidam toda a comunidade a participar desse momento especial de fé e música. Fique atento para mais novidades sobre o evento. O Mix das Águas promete marcar a agenda cultural e espiritual da cidade.