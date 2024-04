Três Lagoas recebe investimento de R$ 1 milhão para instalar sinalização semafórica

A Prefeitura de Três Lagoas irá instalar sinalização semafórica em diversos cruzamentos da cidade, visando melhorar a fluidez do tráfego. Segundo o secretário geral da prefeitura, Gil Alexandre, o investimento para essa iniciativa alcança a marca de R$ 1 milhão.

Ao todo, 10 semáforos serão instalados no munícipio. A escolha dos cruzamentos que receberão a sinalização foi baseada em estudos sobre o fluxo de veículos e os horários de maior movimento.

Entre os locais selecionados estão:

Rua Duque de Caxias com a rua João Gonçalves

Rua Duque de Caxias com a rua Oreste Prata Tibery

Rua Egidio Thomé com a rua Alcinda Mendes

Avenida Filinto Muller com a rua José Amilcar Congro Bastos

Rua Guilhermina Esteves com a rua Rafael de Haro

Outras vias de grande fluxo, como a avenida Clodoaldo Garcia, avenida Custódio Andrews e a rua Maria Guilhermina Esteves, estão sendo analisadas pelo departamento de Trânsito para receber sinalização semafórica. A rotatória da avenida Jary Mercante com a rua Egídio Thomé deve receber sinalização assim que as obras no local forem finalizadas.

Todos os pontos selecionados para a instalação da sinalização já foram submetidos a estudos e foram encaminhados ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de Mato Grosso do Sul. A Prefeitura de Três Lagoas aguarda a liberação por parte do órgão para iniciar os trabalhos de instalação.

