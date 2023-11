Três Lagoas registra 24 novos casos de Covid-19 em uma semana

Novo boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) registrou aumento de 24 novos casos de Covid-19, em uma semana, em Três Lagoas. O número se dá no comparativo com a semana anterior, quando foram apontados 11 exames positivos para a doença. No levantamento divulgado, na terça-feira (31), a quantidade de moradores diagnosticados com o vírus subiu para 35.

De acordo com a secretaria, desse total, há 10 pessoas com o vírus ativo no município. A boa notícia é que até o momento não foi registrada nenhuma internação em decorrência da doença e nenhum óbito.

Em Mato Grosso do Sul, nos últimos sete dias, foram registrados 324 novos casos de Covid-19. Além dos casos de contaminação, houve dois óbitos devido à doença. Estes dados foram apresentados no boletim epidemiológico divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde).

Continue Lendo...

As vítimas fatais residiam em Ponta Porã e Coronel Sapucaia, ambas com comorbidades e pertencentes ao grupo de pessoas idosas, acima de 60 anos. A orientação das autoridades é que as pessoas mantenham a vacinação em dia e completem o ciclo de imunização contra a Covid-19.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Recomendação

A partir de 2024, a dose da vacina contra a Covid-19 passará a fazer parte do Programa Nacional de Imunizações (PNI). A recomendação do Ministério da Saúde é que estados e municípios priorizem crianças de 6 meses a menores de 5 anos e grupos com maior risco de desenvolver formas graves da doença: idosos; imunocomprometidos; gestantes e puérperas; trabalhadores da saúde; pessoas com comorbidades; indígenas, ribeirinhos e quilombolas; pessoas em instituições de longa permanência e trabalhadores; pessoas com deficiência permanente; pessoas privadas de liberdade; adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas; funcionários do sistema de privação de liberdade; e pessoas em situação de rua.