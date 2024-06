Três Lagoas registra mais de 600 acidentes de trânsito

Segundo o Pelotão de Trânsito da Polícia Militar, entre janeiro e junho deste ano, Três Lagoas já registrou 623 acidentes de trânsito. Nestes primeiros dias de junho, já foram mais de 10 acidentes. Somente no dia 3, aconteceram oito acidentes na cidade. Os dados finais em relação a junho serão divulgados pela PM só no final do mês.

Um dos acidentes registrados nesta semana envolveu um moto entregador, de 31 anos, que conduzia o veículo sem carteira de habilitação, quando foi atingido por uma caminhonete, na rua Egídio Thomé, cruzamento com a rua Pedro Arantes, no bairro Alto da Boa Vista. O motociclista ficou gravemente ferido e segue internado no hospital.

Continue Lendo...

Outro acidente foi entre duas motos, no cruzamento com a rua Maria Guilhermina Esteves, no bairro Nossa Senhora Aparecida, que resultou em duas pessoas feridas. Em outra ocorrência, entre um carro e uma bicicleta elétrica, na rua Eurídice Chagas Cruz, cruzamento com a rua Romeu de Campos no bairro Jardim Cangalha, um adolescente ficou ferido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No dia 4 de junho também foram registrados vários acidentes no trânsito da cidade. Em um deles, uma mulher parada com a moto na rua João Dantas Filgueiras, no bairro Nossa Senhora Aparecida, aguardava o semáforo abrir, quando a moto foi atingida por um carro. A motociclista sofreu vários ferimentos. Outro caso, foi o de uma adolescente, de 16 anos, encontrada desacordada na avenida Custódio Andries, entre os bairros Residencial OT e Jardim Maristela, após ser atropelada. No mesmo dia, um carro fez uma conversão proibida na rua Antônio de Bairros Guerra, cruzamento com a rua Bernadinho Antônio Leite, no bairro Santa Rita, e bateu em uma moto conduzida por uma mulher, de 29 anos. Ela foi lançada contra o para-brisa do veículo e teve vários ferimentos.

O relatório aponta uma média superior a 100 acidentes por mês no trânsito de Três Lagoas e detalha a quantidade de ocorrências nos cinco primeiros meses deste ano, de acordo com os principais veículos envolvidos, que são: motos com 267, carros com 239 e bicicletas elétricas com 32, as quais têm a circulação bastante questionada pela população. Os demais acidentes envolveram outros veículos e pedestres.

Segundo o diretor do Departamento de Trânsito, Edgar Wegner, esses frequentes acidentes na cidade poderiam ser evitados pelos próprios condutores. “A falta de atenção e conhecimento das leis de trânsito, às vezes, imperícia ou imprudência, geram acidentes que podem ser evitados. A direção defensiva é um exemplo, se o condutor estiver atento ele pode evitar uma colisão”, explicou.