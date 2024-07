Três Lagoas tem sensação térmica de 11°C nesta quinta-feira

Três Lagoas registrou mais uma madrugada gelada, com temperatura mínima de 13,5°C, nesta quinta-feira (11). No entanto, a sensação térmica foi de 11°C, conforme o meteorologista Natálio Abrahão. Desde a chegada da nova onda de frio, essa foi a menor temperatura registrada no município.

E o clima de Inverno deverá permanecer até o domingo (14), na região Leste de Mato Grosso do Sul. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), nas regiões Norte e Leste, o tempo deve ficar mais firme, com aberturas de sol e aumento de nebulosidade, porém, não se descarta a probabilidade de chuvas de intensidade fraca.

Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas acima da média. A temperatura máxima para esta quinta-feira não deverá ultrapassar 29°C.