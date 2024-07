Três-lagoense é finalista em concurso de escolas de samba do Rio de Janeiro

A três-lagoense, Sônia Jurado, que é professora e compositora, está competindo com dois samba-enredo na Portela e Estácio de Sá, duas renomadas escolas de samba do Rio de Janeiro. As canções de Sônia ganharam olhares após convites, entrevistas e trabalhos com grandes artistas do samba brasileiro.

Sônia Jurado ganhou importantes parcerias na música, como da compositora Irani Montenegro, e do cantor Charles André, que já gravou música da Sônia. “Ele me chamou e acabei ingressando junto a Portela. São duas oportunidades únicas”, contou.

Continue Lendo...

Sônia escreve canções desde 2000. A primeira música foi o samba-enredo da Salgueiro. De lá para cá, foram outras 50 composições de autoria própria ou em parceria com outros artistas, em vários gêneros como samba, funk e sertanejo. Dessas composições, 10 foram lançadas oficialmente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atualmente, o concurso está na fase final e o resultado deve sair entre os meses de agosto e setembro, deste ano. O samba-enredo campeão é definido por adesão da comunidade e dos jurados de cada escola. Os escolhidos são premiados em dinheiro.

Ouça os sambas concorrentes da Portela e Estácio de Sá.

Veja mais na reportagem abaixo: