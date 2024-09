Última gincana da promoção 'A Casa dos Sonhos' será no próximo sábado

A sétima e última gincana da promoção ‘A Casa dos Sonhos’ será realizada no sábado (14), no ginásio poliesportivo Eduardo Milanês. A grande final será realizada na Esplanada NOB, em Três Lagoas, no dia 27 de outubro.

Foram seis edições emocionantes, sempre transmitidas ao vivo, com mais de 645 clientes sorteados. As gincanas ocorreram no primeiro sábado de cada mês, definindo os participantes para a grande final.

Transmitidas pela TVC HD e redes sociais do Grupo RCN, as competições foram marcadas por muita alegria e entusiasmo dos participantes. Agora, falta apenas um mês para o evento decisivo, que promete ser um verdadeiro show com artistas regionais e nacionais, onde finalmente conheceremos o(a) ganhador(a) da casa mobiliada.

O prêmio principal, ‘A Casa dos Sonhos’, conta com energia solar fotovoltaica da ENER3 e internet gratuita por um ano oferecida pela DMS Fibra. Mais de 300 clientes participantes garantiram vaga na final.

Nas gincanas, os finalistas se classificam ao conseguir abrir um cadeado simbolizando a porta da Casa dos Sonhos. Ao longo da promoção, mais de 40 empresas parceiras participaram, disponibilizando QR Codes para sorteios, onde o prêmio total supera R$ 200 mil, incluindo a casa mobiliada com instalações prontas e acessórios com energia solar e internet.

Parceiros:

Estoques Materiais de Construção, Tintas Velutex, Postos Parati e Nikkey, Instituto Visão Solidária, Rede de Postos 7 Mares, Morena Mulher, Casas Alea, Sicoob Metalcred, Vidrobox, Yes Cosmetics, 7 Pharma, DMS Fibra, Colégio Exitus, Comercial Mariano, Casa das Cores, Ener3, Suco Prats, Loteamento OT, Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, MegaTec, Cassiplast, Espaço Vip, Chocoplast, Quitutes da Teni, Telas Concordia, Pet Shop CatDog, Bom Beef, Açaí Super Fruta, Solução Já Caçambas, Stop Car, Casa de Ração Celeiro MS, Posto de Molas Contramão e Trilhas da Amazônia.