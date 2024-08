Vereadores Paulo Veron e Breno Cesar estão fora da disputa eleitoral

Os vereadores de Três Lagoas, Paulo Veron (PL) e Breno Cesar (PSB), estão fora da corrida eleitoral deste ano. Veron almejava a prefeitura, enquanto Breno buscava a reeleição à Câmara.

Breno, eleito em 2020, chegou a registrar sua candidatura, mas desistiu por motivos pessoais, declarando apoio ao primo que concorre à vereança. Veron, por sua vez, não obteve aprovação na convenção partidária por deliberação do diretório municipal do PL.

A juíza Aline Beatriz de Oliveira Lacerda, da 51ª Zona Eleitoral, rejeitou a impugnação de Veron contra a convenção do PL, destacando a falta de interesse processual válido para anular o evento. A juíza também apontou a impossibilidade jurídica de realizar uma nova convenção, já que os prazos legais estavam esgotados. Veron, que se preparava há meses, foi surpreendido pela decisão do diretório nacional do PL, que, sob orientação de Valdemar Costa Neto, priorizou outras estratégias políticas.