Vigias são flagrados furtando alimentos no CEI Professora Edneia Borges

A 3ª Delegacia de Polícia de Três Lagoas registrou, na segunda-feira (9), um caso de furto qualificado ocorrido entre os dias 6 e 7 de setembro, no Centro de Educação Infantil (CEI) Professora Edneia Borges, localizado no bairro Vila São João.

A diretoria do CEI, ao perceber a falta de alimentos, decidiu instalar câmeras de segurança na cozinha. As imagens revelaram que dois funcionários estavam envolvidos no furto. Um deles, tem 63 anos. A dupla foi flagrada furtando alimentos em horários e dias alternados.

O caso está sendo investigado pela polícia. As identidades dos envolvidos foram confirmadas, mas ainda não foram divulgadas informações sobre as medidas legais tomadas até o momento.