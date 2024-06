Vizinhos discutem e confusão acaba em briga generalizada

Um caso de agressão contra um homem de 31 anos e sua família (mãe e esposa), foi registrado nesta segunda-feira (3) na 2ª Delegacia de Polícia, após um desentendimento entre vizinhos no domingo no bairro de Jupiá, leste de Três Lagoas (MS).



Na delegacia a vítima, um homem de 31 anos, relatou que estaria em sua residência vendendo iscas de pesca, quando o vizinho, teria lhe pedido para realizar um serviço em sua casa.

Após a vítima relatar que naquele momento, não seria possível por estar ocupado, com a venda de iscas. Passou a ser ofendido pelo vizinho com xingamentos de “moleque”, “irresponsável” entre outros.

Neste momento a esposa do autor das ofensas, teria ido de encontro com o esposo, carregando alguns blocos de cerâmica e a confusão saído do controle.

Durante o entrevero, a esposa e filhos do autor dos xingamentos, teriam auxiliado nas agressões à vítima. Vendo o homem de 31 anos ser agredido, pela família vizinha, a mãe da vítima, uma senhora de 56 anos, e a esposa da vítima, uma mulher de 28 anos, entraram na briga em defesa do homem de 31 anos, e todos acabaram trocando agressões mútuas.



Após acalmar os ânimos de ambos os envolvidos, o caso foi levado ao conhecimento policial da 2ª DP, pela vítima, que registrou o boletim de ocorrência por lesão corporal e o caso será investigado, após instauração de inquérito investigativo.