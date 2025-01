Câmara de Paranaíba aprova sete projetos em sessão extraordinária

Mesmo durante o recesso parlamentar, a Câmara Municipal de Paranaíba realizou, na quinta-feira (9), a primeira sessão extraordinária do ano, aprovando sete projetos em regime de urgência. As propostas, encaminhadas pelo Executivo e também do Legislativo, contemplam reajustes salariais, criação de cargos e mudanças estruturais para melhorar a gestão municipal.

Entre os destaques estão o reajuste de 4,87% nos vencimentos de servidores ativos, aposentados e pensionistas vinculados ao Previm, e o desmembramento da Secretaria de Planejamento da Secretaria de Finanças, com a criação de novas cargos para atender à nova configuração.

De autoria do Legislativo, foi aprovado o projeto que autoriza o reajuste salarial também de 4,87% para os servidores da Câmara, além da implementação de um auxílio-alimentação de R$ 200 e a criação de cargos para suprir o déficit no quadro funcional.

A presidente da Câmara de Vereadores, Wanice Luciana de Oliveira, ressaltou a importância das medidas para melhorar o atendimento à população e anunciou que um concurso público será realizado futuramente para preencher as vagas criadas, que visam suprir perdas no quadro funcional por afastamentos, exigência da Justiça Eleitoral, e falecimentos de servidores efetivos.

Wanice também aproveitou para convidar os cidadãos a acompanharem as sessões ordinárias, que retornam em 3 de fevereiro, às 18h30.