Campanha Aluno Imunizado terá início na próxima segunda-feira

Na próxima semana, de 4 a 14 de novembro, a Secretaria Municipal de Saúde, iniciará a Campanha Aluno Imunizado, com o objetivo de proteger a saúde de crianças e adolescentes de 0 a 19 anos.

Durante esse período, as Unidades de Saúde visitarão todas as escolas do município para realizar a vacinação. Nos Centros de Educação Infantil (CEINFs), as equipes de saúde farão a verificação das carteiras de vacinação e encaminharão os alunos para as unidades de saúde, que terão horários especiais para atendimento, que serão definidos e divulgados em breve.

Para os adolescentes, a vacinação será realizada no ambiente escolar, garantindo mais facilidade e acesso ao serviço. É importante ressaltar que a vacina contra a dengue será a única a ser encaminhada para a unidade de saúde, pois não pode ser administrada extramuros.