Homem agride ex-esposa e tentar levar filha durante a madrugada em Paranaíba

Na madrugada de sábado (7), por volta das 3h20 uma mulher de 39 anos acionou a polícia informando que seu ex-marido, de 36 anos, estava em frente à sua residência, localizada na Avenida Juca Pinhé, proferindo ameaças e causando tumulto e fazendo ameaças.

De acordo com o relato da vítima, a situação teve início após ela sair com amigos, deixando sua filha sob os cuidados do irmão e da babá. O comportamento provocou a ira do ex-marido, que entrou em contato com a mulher por telefone, proferindo xingamentos. Momentos depois, a babá alertou a vítima de que o homem havia ido à casa com a intenção de levar a criança.