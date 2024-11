Em menos de quatro horas, três autores de furtos são presos

Na terça-feira (5), três autores de furto foram presos logo após cometerem os crimes em Paranaíba. Dois deles arrombaram casas no Jardim América para levar utensílios e outro furtou um aparelho celular quando era atendido no CRAS.

Por volta das 7h30, na Rua Antônio Bergantini, uma senhora se deparou com um indivíduo dentro de sua casa, o qual tomou rumo ignorado ao ser flagrado. Os policiais constataram que o autor derrubou parte do muro e arrombou uma porta para adentrar a casa, também tentou furtar uma residência de madeira ao lado, quebrando algumas madeiras a fim de adentrá-la e nesta residência de madeira o autor deixou ao lado de fora um televisor. Os moradores não se queixaram da falta de nenhum objeto. De posse das características do autor, os policiais passaram a diligenciar em busca de localizá-lo, sendo encontrado no bairro Jardim América.

O homem de 33 anos negou a autoria da tentativa de furto, mas sua versão de que estava em casa no momento do fato foi refutada por uma testemunha. O homem foi levado para a delegacia, onde a vítima o reconheceu como o autor visto no interior de sua casa. Os policiais também tiveram denúncia da participação de um segundo indivíduo, sendo obtido seu nome e as características das vestes que trajava no momento da tentativa do furto, quando fora visto saindo do local.

Assim, os policiais diligenciaram até a casa desse indivíduo de 34 anos e o conduziram até a delegacia para as devidas providências legais. Ambos responderão por furto na forma tentada.

Já por volta das 9h30, a equipe policial compareceu no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) onde a secretária informou que se ausentou um momento de sua sala quando atendia um cidadão de 31 anos e quando retornou não o encontrou nem o aparelho celular institucional que estava numa gaveta. Obtida a identificação do indivíduo, os policiais foram até a casa do suspeito e encontraram dentro de um saco uma bomba de água, uma foice, um enxadão, uma esmerilhadeira da marca SKIL, uma colher de pedreiro e uma galocha, itens provenientes de furtos registrados no dia anterior na delegacia de Polícia Civil.

O homem não estava no local, os policiais diligenciaram na região e conseguiram encontrar o autor na Rua Cecílio Pereira ainda em posse do aparelho celular furtado no CRAS, e que já estava em processo de formatação, a fim de serem apagados todos os seus dados. Diante do flagrante, o autor confessou o furto do aparelho celular. Assim, o indivíduo de 31 anos recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia de Polícia Civil. O indivíduo ainda confessou que os objetos encontrados em sua casa era produtos de furto e indicou quem seria a vítima, e responderá pelos dois furtos cometidos.