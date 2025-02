Encontro de som automotivo terá policiamento e fiscalização no parque aquático

Paralelamente ao Carnaíba 2025, acontecerá um encontro de som automotivo no parque aquático, às margens do rio Paranaíba, no município de Paranaíba. O evento, que ocorrerá de 1 a 4 de março, das 9h às 18h, terá atenção dos órgãos de segurança e contará com fiscalização no trajeto até o local, além de policiamento para cumprimento de horário de encerramento. Foi o que destacou Ronaldo Lopes, Major da Polícia Militar, em entrevista à Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz.