Especialista dá dicas para quem sonha em ganhar na Mega-Sena da Virada

Com o prêmio estimado em R$ 600 milhões, a Mega-Sena da Virada alimenta os sonhos de muitos brasileiros. No entanto, ao contrário do que se pensa, o vencedor não levará a quantia integral para casa.

“Dos R$ 600 milhões, 30% são destinados a impostos, ou seja, R$ 180 milhões vão para o governo. O ganhador terá R$ 420 milhões para gastar ou investir”, explica Ewdiany Rodrigues, gerente de pessoa jurídica do Sicredi, em entrevista ao Jornal do Povo da Cultura FM.

Segundo Ewdiany, o primeiro passo após a vitória deve ser pagar dívidas e procurar especialistas em finanças para gerir o montante de forma estratégica. “É importante evitar atitudes impulsivas, como gastar todo o dinheiro sem planejamento. Consultar um contador ou especialista em investimentos pode fazer toda a diferença”, orienta.

Mas caso o novo milionário seja paranaibense e queira dar um presente para todos os conterrâneos, Ewdiane trouxe curiosidades: “Com os R$ 420 milhões, seria possível distribuir R$ 10.500,00 para cada um dos 40 mil moradores da cidade. Seria uma forma generosa de dividir a fortuna”, pontuou.

Ela apresentou cálculos para exemplificar os rendimentos que o valor poderia gerar. “Se você aplicar os R$ 420 milhões na poupança, com rendimento mensal médio de 0,5%, teria cerca de R$ 2,1 milhões por mês apenas de juros. Mas existem outras opções, como CDBs, LCIs e LCAs, que podem oferecer rendimentos maiores e com baixo risco”.

Outra possibilidade é diversificar os investimentos em fundos de ações e outras modalidades, mas Eudiane alerta que esses podem apresentar riscos mais elevados.

Além de pagar dívidas e realizar sonhos imediatos, como viagens ou compra de bens, a especialista destaca a importância de pensar no longo prazo. “Se bem administrado, o prêmio pode garantir estabilidade financeira para o resto da vida e até para as próximas gerações”, afirma.

“Sonhar não custa nada, mas administrar bem o que conquistamos é essencial. Boa sorte a todos que estão na expectativa do prêmio”, finaliza.