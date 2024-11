Motociclista tenta desviar de carro e colide em moto estacionada

Um acidente de trânsito ocorrido na Rua Bruno Mariano de Faria, em Paranaíba, por volta das 21h11, mobilizou os moradores da região. Segundo o relato de uma das vítimas, ele seguia no sentido Centro/Bairro quando um Corolla branco atravessou a via de forma inesperada. A manobra obrigou o motociclista a desviar, resultando em uma colisão com outra moto estacionada.

Após o impacto, o condutor do Corolla fugiu do local sem prestar socorro. Moradores rapidamente auxiliaram as vítimas, e uma testemunha transportou o motorista e sua garupa para a Santa Casa em um veículo particular. No hospital, foi constatado que ambos apresentavam escoriações no lado esquerdo do corpo.

O acidente resultou em danos materiais às motocicletas. O caso segue em investigação.