Paranaíba dá a largada ao Circuito Movimente-se com 1ª corrida de rua em 2025

O calendário esportivo de Paranaíba começa com força total no dia 26 de janeiro, com a realização da 1ª Corrida de Rua do Circuito Movimente-se, que promete trazer um novo fôlego às atividades esportivas na região.

O evento, organizado por Everton Duarte, será realizado no Espelho da Água e contará com percursos de 5 km de corrida e 2 km de caminhada, abertos ao público a partir de 14 anos.

Segundo Everton, a iniciativa busca consolidar a cultura das corridas de rua na cidade, inspirando-se em municípios vizinhos como Aparecida do Taboado, Três Lagoas e Limeira do Oeste, onde essas provas já são tradição.

“Queremos incentivar o esporte e agregar valor ao nosso município, além de tirar as pessoas do sedentarismo,” destacou o organizador, que há anos promove eventos de ciclismo e outras atividades esportivas na região.

A corrida está dividida em categorias por idade, começando a partir dos 14 anos até acima de 61 anos. Os cinco primeiros colocados na classificação geral, tanto na categoria masculina quanto feminina, receberão prêmios em dinheiro, totalizando R$ 2.200,00.

Everton também revelou que o Circuito Movimente-se contará com mais três corridas em Paranaíba ainda este ano, além de uma prova de ciclismo (MTB) e atividades em cidades próximas, como Chapadão do Sul e Costa Rica.

As inscrições custam R$ 65 e podem ser feitas no site oficial do evento.

Além de promover a saúde física e mental, o evento busca ser um catalisador para a integração social e o incentivo à prática esportiva, transformando a vida de muitas pessoas na região.

*Texto com a colaboração de Luciano Oliveira.