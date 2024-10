Paranaíba realizou reunião do Plano de Auxílio Mútuo

Na semana o Corpo de Bombeiros Militar reuniu membros do Plano de Auxílio Mútuo (PAM), sendo eles representantes do Sindicato rural, da Prefeitura e das empresas Arauco, Usina Cedro, Usina Cururipe, GFM e Canapar, para coordenar ações de combate aos incêndios florestais e um aumento de 350% nos focos de calor em Paranaíba.

Durante a reunião foram alinhados os procedimentos para acionamentos em situações de emergência, a consolidação dos participantes e debates sobre as demandas e recursos, a apresentação de um panorama detalhado dos desafios enfrentados na luta contra os incêndios florestais e também a apresentação da estrutura do Corpo de Bombeiros.

Em seguida, ficou estabelecido que será feito um contato com a empresa Sanesul para disponibilizar um ponto de abastecimento rápido de água, além de estrutura adicional para apoiar os combates e também será realizado contato com a Empresa Way para tratar sobre as faixas de domínio visando aprimorar as estratégias de combate.

Foi reconhecida a necessidade de criar um estatuto e a sua construção será uma prioridade para regulamentar as ações do PAM. Além disso, o presidente do Sindicato Rural informou que haverá uma audiência com a participação do Ministério Público e a concessionária de energia local para discutir incidentes e suas causas.

Com o aumento dos focos de calor e a seca severa, é vital que todas as entidades trabalhem juntas para minimizar os impactos e garantir a segurança da população e do meio ambiente. A colaboração entre os diversos setores é fundamental para enfrentar os desafios impostos por este cenário crítico.