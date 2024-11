Professores de Paranaíba fazem a quina da Mega-Sena e ganham R$ 94 mil

Um grupo de professores de Paranaíba acertou a quina da Mega-Sena concurso 2800 e vai dividir R$ 94.097,41. Nos últimos dois meses, o grupo já obteve 21 premiações em diferentes modalidades de apostas. As apostas são organizadas pelo WhatsApp, onde os participantes contribuem em bolões para aumentar as chances de sucesso.

Coordenado pelo professor de Filosofia, Alexandre Borges, recentemente, eles também acertaram a quadra da Mega-Sena e seguem otimistas. A aposta premiada desta semana quase levou o prêmio principal. O grupo deixou de marcar apenas o número 01, garantindo o prêmio de R$ 5.265,18 para cada uma das 19 cotas.

De acordo com a Caixa, apenas 73 apostas em todo o Brasil acertaram cinco números no concurso, e nenhuma delas acertou os seis números.

O professor Alexandre destaca que utiliza estratégias probabilísticas para ampliar as chances de sucesso. Ele afirma que, com esses métodos, as chances aumentam em até 4 mil vezes. Ainda assim, a probabilidade de acertar os seis números em um jogo tradicional com seis dezenas é de 1 em 50 milhões.

As dezenas sorteadas no concurso 2800 foram: 01-13-19-46-50-57. O prêmio acumulou, e o próximo sorteio, que acontece na quinta-feira, dia 28 de novembro, às 20h, está estimado em R$ 60 milhões.

Enquanto isso, o grupo mantém o entusiasmo e continua sonhando com o grande prêmio. Em Paranaíba, outro apostador acertou a quadra e receberá R$ 1.198,12, aumentando o clima de expectativa na cidade.