Promotor Ronaldo Vieira Francisco recebe Comenda do Mérito Legislativo

O promotor de Justiça do Ministério Público em Paranaíba, Dr. Ronaldo Vieira Francisco foi um dos homenageados na noite de quinta-feira (31 ) pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Por indicação do presidente, da ALEMS, deputado Gerson Claro, ele recebeu a Comenda do Mérito Legislativo em sessão solene que homenageou 90 personalidades com a entrega de títulos de cidadão sul-mato-grossense e de comendas do mérito legislativo.

O promotor de Justiça é reconhecido por sua atuação em casos relevantes e pelo comprometimento com a segurança e bem-estar da população da cidade de Paranaíba.

A cerimônia é realizada pela ALEMS e celebra o reconhecimento de diversas personalidades que, em suas diferentes atividades, trabalham e se dedicam para o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul.