Prazo para justificar ausência nas Eleições 2024 expira e multa é obrigatória

Para verificar a situação eleitoral, acesse o Portal do TSE e consulte a opção “Situação Eleitoral” no menu “Autoatendimento Eleitoral” . Para quitar débitos, preencha os dados necessários na aba “Quitação de Multas” e gere a Guia de Recolhimento da União (GRU).

De acordo com o artigo 126 da Resolução TSE nº 23.659/2021, eleitores obrigados ao voto têm até 60 dias após a data de cada turno para justificar a ausência. Para as eleições de 2024, ambos os prazos já expiraram. A legislação trata cada turno como uma eleição independente para fins de justificativa e pagamento de multa.

Ampliação do ensino em tempo integral e inclusão de novas disciplinas estão entre as novidades

Valores da multa e isenção

A multa varia entre 3% e 10% do valor-base de R$ 35,13, podendo ser aumentada até dez vezes conforme a situação econômica do eleitor. Isenções podem ser concedidas mediante declaração de estado de pobreza. Caso o valor da multa não seja arbitrado pelo juiz, o pagamento do máximo previsto (10% do valor-base) garantirá a quitação eleitoral.

Os valores recolhidos seguem regras destinadas ao Tesouro Nacional. Conforme o artigo 128 da Resolução TSE nº 23.659/2021, ferramentas online auxiliam no pagamento.

Após o pagamento, a zona eleitoral registrará a quitação no histórico de inscrição eleitoral do eleitor ou eleitora.

*Com informações do TSE