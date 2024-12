Cadeirante é flagrado com drogas e dinheiro em bar no Violetas

De acordo com a denúncia, o responsável pelo estabelecimento, que é cadeirante, estaria escondendo substâncias ilícitas dentro de um cigarro eletrônico de cor preta, localizado no balcão do local. Ao chegar ao endereço, a guarnição avistou o suspeito em frente ao comércio e realizou uma abordagem. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele.

Com a devida autorização do responsável, foi realizada uma busca no interior do estabelecimento. Durante as buscas, os policiais localizaram no balcão um cigarro eletrônico semelhante ao descrito na denúncia. Ao abrir o objeto, foram encontradas quatro porções e dois recipientes tipo ziplock contendo uma substância que aparentava ser cocaína, com peso total aproximado de 2,85 gramas.

Além disso, foram apreendidas cédulas de moeda nacional totalizando R$156,00 sobre o balcão. Questionado, o suspeito admitiu a prática de tráfico de drogas, informando que vendia cada porção pelo valor de R$20,00 e que exercia essa atividade há cerca de um ano e meio. Diante dos fatos, ele foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) para as providências legais cabíveis. A condução foi feita sem o uso de algemas, e o suspeito não apresentava lesões aparentes.