No programa CBN Festas e Eventos deste sábado (26), o colunista José Marques conversou com os representantes do Espaço Suzuki, Eleine e Kenji Suzuki. Durante a entrevista, eles falaram sobre a fundação da clínica, os trabalhos realizados no local e a trajetória no mercado há mais de 14 anos atuando com estética e saúde integrativa.