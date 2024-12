Corpo em decomposição é encontrado em área rural em Três Lagoas

O corpo é de um homem adulto, que estava com uma camisa social e calça. Também tinha uma mochila próxima aos pés. Ele estava a aproximadamente 500 metros da estrada e foi encontrado por uma mulher que procurava raízes de plantas medicinais.

Um corpo em avançado estado de decomposição foi localizado, nesta segunda-feira (9) em uma mata, às margens da estrada de acesso ao Porto de Areia, no rio Paraná, área rural de Três Lagoas.

Ao localizar o corpo, a mulher retornou à cidade, onde há sinal de telefonia celular, e ligou para a Polícia Militar. Uma equipe da Rádio Patrulha foi até lá e acionou a Polícia Civil, a Polícia Científica e a equipe da Odontologia Legal (Imol), que realizaram os procedimentos de perícia.

Devido ao avançado estado de decomposição, a polícia não identificou sinais de perfurações por arma de fogo, material cortante ou lesões de possíveis agressões. Porém, a Polícia Civil não descarta nenhuma hipótese. A morte intencional também é apurada, pois havia indícios no local. No entanto, a Polícia Civil informou que investigará todas as possibilidades para concluir o inquérito. O corpo ainda não foi identificado.