Identificado jovem que morreu afogado em Água Clara

O corpo do jovem Clederson Daniel Harmatiuk, de 23 anos, natural da cidade de Mallet (PR), foi encontrado, na manhã desta terça-feira (28), após morrer afogado no rio Verde, na cidade Água Clara (MS).

A vítima teria sido visto por moradores, no domingo (26), na ponte férrea da extinta Noroeste do Brasil, atual Rumo ALL Logística, de onde teria pulado no rio, e, não emergido. Como o jovem não apareceu, depois do salto, as pessoas que presenciaram o fato entraram em desespero e acionaram a Polícia Militar. A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros de Três Lagoas também foram acionados.