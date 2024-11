Meteorologia alerta para tempestades no Leste e Nordeste do estado nesta terça

A previsão do tempo para esta terça-feira (5) indica que Mato Grosso do Sul está sob vários alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na maior parte do estado, os dados meteorológicos indicam alerta amarelo para risco de chuvas e ventos com baixo potencial de estragos.

Já nas regiões Leste e Nordeste do estado, o Inmet emitiu alertas laranja e vermelho, que correspondem a perigo e perigo potencial, para 19 municípios onde há previsão de chuva entre 30 e 60 mm/h e de até 100 mm no acumulado do dia, com ventos intensos (60-100 km/h).

Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas em: Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Rio Verde, São Gabriel d’Oeste, Selvíria, Sonora e Três Lagoas.

Os alertas terminam amanhã, quarta-feira (6), às 10h da manhã.

Temperaturas

Em Campo Grande, esta terça-feira (5) começa com temperaturas amenas pela manhã, com mínima em torno de 20°C e, ao longo do dia, a máxima deve alcançar os 31°C. A capital poderá ter aumento de nuvens à tarde, com possibilidade de pancadas de chuva localizadas.

Em Dourados, no Sul do estado, a previsão aponta para temperaturas entre 17°C e 32°C. Já no Norte e Nordeste, em cidades como Coxim e Paranaíba, a amplitude térmica será significativa, com mínimas de até 21°C e máximas próximas de 34°C.

Para as regiões pantaneira e sudoeste, incluindo cidades como Corumbá e Porto Murtinho, as temperaturas continuam elevadas, com máximas em torno de 35°C. Essas áreas estão propensas a chuvas rápidas, devido à elevada umidade e ao calor acumulado, que favorecem a formação de nuvens de tempestade.