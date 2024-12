Paranaíba registra chuva acima da média em novembro

Foram 211,4 milímetros de chuva durante os 30 dias

Após seis meses de estiagem, com a maior seca da história na região de Paranaíba, o mês de novembro registrou chuvas 49% acima do esperado para o período, de acordo com a média histórica em Paranaíba. Foram 211,4 milímetros de chuva durante os 30 dias.

No período a média histórica é de 141,6 mm. Somente no dia 29 de novembro em 30 minutos o acumulado de chuva foi de 45,4 mm, na data o município ainda registrou 965 raios durante o temporal.

O mês de dezembro também já acumula alto volume de chuva, sendo que nos dois últimos dias foram registrados, de acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, da Estação UNIDERP, um total de 86,8 mm, de quarta (4) até às 6h desta quinta (5).