O primeiro fim de semana de 2025 começa com alerta de chuvas intensas em Mato Grosso do Sul, renovado pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Segundo a previsão, todos os 79 municípios do Estado podem registrar chuva de até 50 milímetros acumulados entre as 10h deste sábado (4) e as 10h do domingo (5).

Ventos fortes, de até 60 km/h, podem acompanhar a precipitação. Há baixo risco de descargas elétricas, queda de energia e de árvores, além de alagamentos relacionados ao alerta.