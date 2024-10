Riedel vota cedo e segue para agenda no exterior

O governador Eduardo Riedel saberá do resultado do 2º turno da eleição em Campo Grande somente à noite. Ele votou logo cedo, por volta das 7h30, e o compromisso seguinte é seguir viagem a Londres, onde participa do Grupo de Líderes Empresariais (Lide) e agendas com foco na sustentabilidade, estando de volta à Capital na quarta-feira (30). Ele atendeu a imprensa após votar, destacou a importância da presença de duas mulheres no 2º turno e não fez prognóstico quanto ao resultado.

“É realmente muito difícil de ter qualquer prognóstico, mas estou muito confiante pela trajetória que ela teve ao longo desse processo eleitoral”, referindo-se à candidata Adriane Lopes (PP), que recebeu apoio dele neste 2º turno.

Por outro lado, segundo o governador, em caso de vitória da candidata adversária, Rose Modesto (União Brasil), a relação será a que mantém com os demais municípios. “Vamos sentar e discutir os projetos, avaliar as prioridades e atuar para que possamos melhorar cada vez mais a vida das pessoas dentro de Campo Grande. A gente tem a eleição, as nossas opções políticas, mas a relação institucional, o Governo do Estado, a estrutura municipal, ela não muda em nada em relação a isso”, declarou.