Show de Prêmios sorteia ar-condicionado ao vivo no 'TVC Agora'

MPMS realiza reunião para discutir melhorias no atendimento a vítimas de violência doméstica em Dourados

Uma reunião para discutir melhorias no atendimento a vítimas de violência doméstica em Dourados foi promovida pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), na semana passada, e contou com a presença de diversas autoridades e representantes de órgãos públicos do município. Temas importantes como as tratativas relacionadas à locomoção das vítimas de violência […]