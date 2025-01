Vereadores indicaram servidores?

SEGUNDO ESCALÃO As nomeações do segundo escalão da gestão de Cassiano Maia, incluem tanto escolhas previstas quanto algumas surpresas. Ex-secretários da administração de Ângelo Guerreiro, Gilmar Tabone e José Aparecido de Moraes, retornaram ao governo em novas funções. Tabone foi nomeado assessor especial do Procon, enquanto Moraes assumiu o cargo de diretor do Departamento de Trânsito.

INDICAÇÕES

Antes de oficializar as nomeações, o prefeito Cassiano Maia realizou reuniões com vereadores. Nos bastidores, comentários que algumas indicações para cargos de confiança foram feitas por parlamentares.

MINISTRA

Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, reafirmou seu compromisso político para 2026: apoiar as reeleições do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do governador Eduardo Riedel (PSDB). Tebet, que já foi prefeita de Três Lagoas, deputada estadual, vice-governadora e senadora, ainda estará disponível para concorrer novamente ao Senado nas próximas eleições. Enquanto isso, ela pretende intensificar as visitas ao Mato Grosso do Sul, divulgando obras e ações do Governo Federal. Seguindo a orientação de Lula, Tebet buscará fortalecer sua base regional.